2. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC St. Pauli, 2:0 (2:0)

Für das 1:0 und 2:0 war Andreas Albers verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (8./41.). Timo Schultz von St. Pauli nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Betim Fazliji blieb in der Kabine, für ihn kam Connor Metcalfe. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. In Durchgang zwei lief Igor Matanovic anstelle von Johannes Eggestein für den FC St. Pauli auf. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Mersad Selimbegovic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Dario Vizinger und Kaan Caliskaner kamen für Prince Osei Owusu und Blendi Idrizi ins Spiel (70.). Mit Christian Viet und Nicklas Shipnoski nahm Mersad Selimbegovic in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Aygün Yildirim und Sebastian Nachreiner. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der SSV Jahn Regensburg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.