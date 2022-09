2. Liga: SV Sandhausen – Hannover 96 (Freitag, 18:30 Uhr)

Trumpfen die Sandhäuser auch diesmal wieder mit Heimstärke (2-1-1) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall der Mannschaft von Coach Stefan Leitl (2-0-2) eingeräumt. Die Körpersprache stimmte in der Regel beim SV Sandhausen, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 23 Gelbe Karten sammelte. Ist Hannover darauf vorbereitet? Bei Hannover 96 sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Viermal in den letzten fünf Spielen verließ 96 das Feld als Sieger, während die Sandhäuser in dieser Zeit sieglos blieben.