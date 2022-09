2. Liga: Holstein Kiel - Hamburger SV 2:3, HSV nach wilder Schlussphase Tabellenführer

Stürmer Robert Glatzel kritisierte sein Team nach dem Schluss-Krimi inklusive der beiden späten Gegentreffer durch Moritz Heyer (90.+2/Eigentor) und Fin Bartels (90.+3) bei Sky: „Das Zittern am Ende war unnötig. Das darf uns so natürlich nicht passieren. Es ist sehr ärgerlich, dass wir den Gegner nochmal so aufbauen.“