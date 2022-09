Kaiserslautern punktet in Sandhausen

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut auswärts gepunktet. Der Aufsteiger erspielte sich am Sonntag beim SV Sandhausen ein 0:0 und ist in der Fremde weiterhin ungeschlagen. Das Team von Trainer Dirk Schuster steht im oberen Tabellendrittel. Sandhausen, das den dritten Saisonsieg verpasste, bleibt in der unteren Hälfte.