Trotz Unterzahl: Kaiserslautern holt Punkt in Heidenheim

Frankfurt am Main (SID) - Die Remis-Könige des 1. FC Kaiserslautern haben sich trotz langer Unterzahl den nächsten Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Der Aufsteiger kam beim 1. FC Heidenheim nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:2) und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für das Team von Trainer Dirk Schuster war es das vierte Unentschieden in Folge.