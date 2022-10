15 Jahre Trainer beim selben Klub - wie machen Sie das?

Schmidt: Diese Aussage stammt ursprünglich von Steffen Baumgart, den ich bei Sky90 im Zusammenhang mit der Schnelllebigkeit des Profifußballs zitiert habe. Was er damit ausdrückt ist der normale Fall bei Trainern, so ist das Geschäft eben. Wir in Heidenheim haben im Profifußball unseren eigenen Weg gefunden, das ist aber nicht der normale Fall und lässt sich natürlich nicht automatisch auf andere Vereine übertragen.