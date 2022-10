HSV kassiert Klatsche im Derby beim FC St. Pauli - Auswärtsserie nach acht Siegen beendet

Nach sieben Spielen ohne Sieg setzten sich die Kiezkicker am 12. Spieltag mit 3:0 gegen Spitzenreiter Hamburger SV durch, der in Unterzahl seine dritte Saisonpleite und die erste Niederlage nach acht Auswärtssiegen in Folge kassierte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)