2. Bundesliga: Fürth - Bielefeld, Magdeburg - Heidenheim, Hamburg, Darmstadt, LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Baden-Württemberger feiert sein Debüt an der Seitenlinie der SpVgg Greuther Fürth und soll die Kleeblätter nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge und dem damit verbundenen Absturz auf den letzten Tabellenplatz wieder in die Erfolgsspur bringen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)