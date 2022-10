2. Bundesliga: HSV empfängt Kaiserslautern - "Einfach ein geiles Spiel"

Von 1984 bis 1991 spielte er am Betzenberg und wurde mit dem FCK 1990 Pokalsieger und 1991 Deutscher Meister. In der Saison 1996/1997 trug er das Trikot des HSV. Heute bietet Schupp in einem kleinen, exklusiven Rahmen VIP-Packages bei einigen Heimspielen des FC Bayern an, die die Gäste buchen können und arbeitet zusätzlich in seinem Wohnort, dem österreichischen Graz, noch für das Rote Kreuz beim Blutspendedienst.