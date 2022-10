2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Hannover 96, 2:1 (1:0)

8.104 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Heidenheim schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Denis Thomalla zum 1:0. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Bei 96 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Cedric Teuchert für Maximilian Beier in die Partie. In der 61. Minute brachte Tim Kleindienst das Netz für den 1. FC Heidenheim 1846 zum Zappeln. In der Schlussphase nahm Frank Schmidt noch einen Doppelwechsel vor. Für Kevin Sessa und Jan-Niklas Beste kamen Dzenis Burnic und Norman Theuerkauf auf das Feld (84.). Stefan Leitl wollte Hannover zu einem Ruck bewegen und so sollten Louis Schaub und Jannik Dehm eingewechselt für Enzo Leopold und Derrick Köhn neue Impulse setzen (88.). In der Nachspielzeit (90.) gelang Teuchert der Anschlusstreffer für die Gäste. Schließlich sprang für Heidenheim gegen Hannover 96 ein Dreier heraus.