2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Eintracht Braunschweig, 1:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Lion Lauberbach besorgte vor 33.000 Zuschauern das 1:0 für Braunschweig. Jetzt erst recht, dachte sich Boris Tomiak, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (55.). Lautern stellte in der 79. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Hikmet Ciftci, Lex Tyger Lobinger und Mike Wunderlich für Julian Niehues, Kenny Prince Redondo und Marlon Ritter auf den Platz. Gleich drei Wechsel nahm Eintracht Braunschweig in der 85. Minute vor. Robin Krauße, Lauberbach und Jan-Hendrik Marx verließen das Feld für Keita Endo, Maurice Multhaup und Enrique Pena Zauner. Am Ende trennten sich der 1. FC Kaiserslautern und Braunschweig schiedlich-friedlich.