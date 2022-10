2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SSV Jahn Regensburg, 0:3 (0:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 33.060 Zuschauern bereits flott zur Sache. Andreas Albers stellte die Führung des SSV her (8.). Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Zum Seitenwechsel ersetzte Aaron Opoku von FCK seinen Teamkameraden Kevin Kraus. Albers schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.). Gleich drei Wechsel nahm Lautern in der 60. Minute vor. Philipp Klement, Marlon Ritter und Erik Durm verließen das Feld für Mike Wunderlich, Lex Tyger Lobinger und Jean Zimmer. Prince Osei Owusu gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Regensburg (85.). Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nicklas Shipnoski, Blendi Idrizi und Steve Breitkreuz für Charalambos Makridis, Maximilian Thalhammer und Albers auf den Platz. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Dr. Thomsen (Kleve) feierte der SSV Jahn Regensburg einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Kaiserslautern.