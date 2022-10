2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des 1. FC Nürnberg sind sechs Punkte aus fünf Spielen. Wer das Heimteam als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 26 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Elf von Markus Weinzierl verbesserungswürdig, was man an den erst zwölf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Bilanz des Club nach zwölf Begegnungen setzt sich aus vier Erfolgen, einem Remis und sieben Pleiten zusammen.