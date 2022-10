2. Liga: 1. FC Nürnberg – Holstein Kiel, 2:3 (1:0)

28.518 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Club schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Lino Tempelmann zum 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Pause stellte Marcel Rapp um und schickte in einem Doppelwechsel Kwasi Okyere Wriedt und Jonas Sterner für Fiete Arp und Julian Korb auf den Rasen. Steven Skrzybski war zur Stelle und markierte das 1:1 von Kiel (62.). Fabian Reese brachte dem Gast nach 65 Minuten die 2:1-Führung. Markus Weinzierl wollte Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Jan Gyamerah und Taylan Duman eingewechselt für Enrico Valentini und Jens Castrop neue Impulse setzen (67.). Mit Erik Wekesser und Kwadwo Duah nahm Markus Weinzierl in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Christoph Daferner und Erik Shuranov. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Skrzybski bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). In der Nachspielzeit (90.) gelang Daferner der Anschlusstreffer für den 1. FC Nürnberg. Schließlich sprang für Holstein Kiel gegen den Club ein Dreier heraus.