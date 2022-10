2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC St. Pauli (Samstag, 20:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat St. Pauli noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz zwölf, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Zu den drei Siegen und fünf Unentschieden gesellen sich bei der Elf von Coach Timo Schultz vier Pleiten.