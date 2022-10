2. Liga: Eintracht Braunschweig – FC St. Pauli, 2:1 (0:0)

Mit einem Doppelwechsel holte Timo Schultz David Nemeth und Jackson Irvine vom Feld und brachte Adam Dzwigala und Connor Metcalfe ins Spiel (9.). Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Mit Afeez Aremu und Igor Matanovic nahm Timo Schultz in der 60. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Betim Fazliji und Lukas Daschner. Manolis Saliakas brach für den FC St. Pauli den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Michael Schiele wollte Braunschweig zu einem Ruck bewegen und so sollten Bryan Henning und Immanuel Pherai eingewechselt für Robin Krauße und Fabio Kaufmann neue Impulse setzen (69.). Für St. Pauli nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Pherai drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (77./90.) und sicherte Eintracht Braunschweig einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte Braunschweig gegen den FC St. Pauli die maximale Punkteausbeute.