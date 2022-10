2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Kaiserslautern, 0:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Wenig später kamen Sebastien Thill und Morris Schröter per Doppelwechsel für Simon Rhein und Nils Fröling auf Seiten der Hansa ins Match (65.). Für das 1:0 und 2:0 war Terrence Boyd verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (67./82.). Mit Jean Zimmer und Philipp Klement nahm Dirk Schuster in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Philipp Hercher und Mike Wunderlich. Am Schluss schlug Lautern Rostock mit 2:0.