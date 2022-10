2. Liga: FC Hansa Rostock – SC Paderborn 07, 0:3 (0:1)

Ron Schallenberg besorgte vor 24.500 Zuschauern das 1:0 für Paderborn. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus. Lukas Kwasniok schickte Jannis Heuer aufs Feld. Uwe Hünemeier blieb in der Kabine. Gleich drei Wechsel nahm der SC Paderborn 07 in der 62. Minute vor. Florent Muslija, Julian Justvan und Richmond Tachie verließen das Feld für Marcel Mehlem, Dennis Srbeny und Felix Platte. Rostock stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Morris Schröter, Sebastien Thill und Ridge Munsy für Svante Ingelsson, Dong-Gyeong Lee und Nils Fröling auf den Platz. Robert Leipertz erhöhte für den SCP auf 2:0 (80.). Für das 3:0 zugunsten von Paderborn sorgte dann kurz vor Schluss Marvin Pieringer, der den SC Paderborn 07 und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (88.). Letzten Endes ging der SCP im Duell mit FC Hansa Rostock als Sieger hervor.