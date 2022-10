2. Liga: FC St. Pauli – SV Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr)

Darmstadt führt das Feld der 2. Liga mit 28 Punkten an. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste das Team von Torsten Lieberknecht bislang hinnehmen. Die Bilanz des SV Darmstadt 98 nach 13 Begegnungen setzt sich aus acht Erfolgen, vier Remis und einer Pleite zusammen. Darmstadt tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.