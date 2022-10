2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Magdeburg, 2:3 (0:1)

Mo El Hankouri besorgte vor 55.000 Zuschauern das 1:0 für Magdeburg. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. In der 51. Minute erzielte Baris Atik das 2:0 für die Elf von Christian Titz. Gleich drei Wechsel nahm Hamburg in der 55. Minute vor. William Mikelbrencis, Jean-Luc Dompé und Anssi Suhonen verließen das Feld für Laszlo Benes, Robert Glatzel und Xavier Amaechi. Der 1. FC Magdeburg musste den Treffer von Ransford-Yeboah Königsdörffer zum 1:2 hinnehmen (58.). Mit einem Doppelwechsel holte Christian Titz Atik und Andreas Müller vom Feld und brachte Kai Brünker und Amara Condé ins Spiel (83.). Julian Rieckmann beförderte das Leder zum 3:1 von Magdeburg in die Maschen (88.). In der Nachspielzeit (90.) gelang Tom Sanne der Anschlusstreffer für den Hamburger SV. Beim Team von Coach Tim Walter kam Tom Sanne für Sonny Kittel ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (90.). Die 2:3-Heimniederlage des HSV war Realität, als Referee Osmers (Hannover) die Partie letztendlich abpfiff.