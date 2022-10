2. Liga: Hannover 96 – DSC Arminia Bielefeld, 2:0 (1:0)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 29.200 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Cedric Teuchert war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Zur Pause wusste Hannover eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Zum Seitenwechsel ersetzte Maximilian Beier von der Mannschaft von Coach Stefan Leitl seinen Teamkameraden Antonio Foti. Bei der Arminia kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jomaine Consbruch für Sebastian Vasiliadis in die Partie. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Gast noch einen Doppelwechsel vor, sodass Mateo Klimowicz und Silvan Sidler für Ivan Lepinjica und Christian Gebauer weiterspielten (85.). Havard Nielsen stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Hannover 96 her (86.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug 96 Bielefeld 2:0.