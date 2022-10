2. Liga: Holstein Kiel – FC Hansa Rostock, 1:1 (1:0)

Der verwandelte Strafstoß von Fabian Reese brachte die Störche vor 12.432 Zuschauern nach 28 Minuten mit 1:0 in Führung. Ein Tor mehr für die Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeitpause änderte Jens Härtel das Personal und brachte Rick van Drongelen und Lukas Scherff mit einem Doppelwechsel für Svante Ingelsson und Anderson Lucoqui auf den Platz. Mit Fin Bartels und Finn Porath nahm Marcel Rapp in der 62. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Kwasi Okyere Wriedt und Alexander Mühling. Jens Härtel wollte die Hansa zu einem Ruck bewegen und so sollten Nils Fröling und Dong-Gyeong Lee eingewechselt für Kai Pröger und Ryan Malone neue Impulse setzen (75.). Der Treffer, der Lukas Hinterseer in der 88. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Dr. Thomsen (Kleve) die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.