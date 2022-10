2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Sandhausen, 3:0 (1:0)

Die Sandhäuser finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Insbesondere an vorderster Front liegt bei den Gästen das Problem. Erst zwölf Treffer markierte die Mannschaft von Alois Schwartz – kein Team der 2. Liga ist schlechter. Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Sandhausen momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Sandhausen auch nur ein Sieg in fünf Partien.