2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – DSC Arminia Bielefeld, 1:0 (1:0)

Armindo Sieb nutzte die Chance für die SpVgg und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Die Arminia brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Fürth hatte bis zur Pause Bestand. Daniel Scherning setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Janni Serra und Bryan Lasme auf den Platz (55.). Daniel Scherning wollte Bielefeld zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Vasiliadis und Christian Gebauer eingewechselt für Jomaine Consbruch und Lukas Klünter neue Impulse setzen (63.). Mit Tobias Raschl und Ragnar Ache nahm Alexander Zorniger in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Gideon Jung und Afimico Pululu. Schließlich holte SpVgg Greuther Fürth gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.