2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – FC Hansa Rostock, 2:2 (1:0)

10.516 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SpVgg schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Branimir Hrgota zum 1:0. Jens Härtel von der Hansa nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Damian Roßbach blieb in der Kabine, für ihn kam Ryan Malone. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. In der 57. Minute erzielte Lukas Fröde das 1:1 für Rostock. Ragnar Ache brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Fürth über die Linie (60.). In Minute 62 der nächste Rückschlag für FC Hansa Rostock: John Verhoek sieht den zweiten gelben Karton. In der Schlussphase nahm Marc Schneider noch einen Doppelwechsel vor. Für Timothy Tillman und Ache kamen Jeremy Dudziak und Afimico Pululu auf das Feld (79.). Malone sicherte der Hansa das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Malone den 2:2-Endstand her (90.). Letztlich gingen SpVgg Greuther Fürth und Rostock mit jeweils einem Punkt auseinander.