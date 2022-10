2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SV Sandhausen, 1:1 (0:1)

Für SpVgg Greuther Fürth gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Am liebsten teilt das Team von Coach Marc Schneider die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Vom Glück verfolgt war die SpVgg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.