2. Liga: SV Darmstadt 98 – Holstein Kiel, 1:1 (0:1)

Mit 28 Zählern führt der SV Darmstadt 98 das Klassement der 2. Liga souverän an. An der Abwehr des Gastgebers ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste Darmstadt bislang hinnehmen. Der SV Darmstadt 98 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor.