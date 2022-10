HSV verpasst nach Remis gegen Kaiserslautern Einstellung von Uralt-Rekord

Der FCK überließ Hamburg von Beginn an den Ball und lauerte Chancen durch Konter - wie in der 19. Minute, als Stürmer Terrence Boyd nach schnellem Umschalten über das HSV-Tor köpfte. Kurz darauf schlugen die Gastgeber zu: Glatzel reagierte bei einem Abpraller am schnellsten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)