2. Bundesliga: Hansa Rostock stellt Cheftrainer Jens Härtel frei

Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wurde Chefcoach Jens Härtel in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beim Zweitligisten entlassen. Dementsprechend wird der 53-Jährige am kommenden Mittwoch im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg sowie am Samstag beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)