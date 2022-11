2. Bundesliga: HSV holt Pflichtsieg, Fürth gewinnt dank Sensationstor, Nürnberg patzt im Kellerduell

Nürnberg gelang durch ein fatales Eigentor von Magdeburg-Keeper Dominik Reimann der Ausgleich (64.). Der 25-Jährige konnte einen Rückpass von Andreas Müller nicht kontrollieren und der Ball rollte über die Linie. Piccini brachte sein Team in der 76. Minute durch einen Elfmetertreffer aber wieder in Führung und sorgte für den Endstand. Christopher Schindler traf zuvor Baris Atik am Fuß. Der Club wartet unter Markus Weinzierl somit weiter auf den ersten Heimsieg.