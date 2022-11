2. Bundesliga: Riesen-Ärger bei Darmstadt-Sieg! Rot für Magdeburg lässt SPORT1-Experte Maik Franz toben

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga ausgebaut. Die seit nun 17 Pflichtspielen ungeschlagene Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich am Donnerstag zum Abschluss des 16. Spieltags in Überzahl mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Magdeburg durch. Die Lilien gehen damit definitiv als Spitzenreiter und Herbstmeister in die WM-Pause.