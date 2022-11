2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Nürnberg (Mittwoch, 18:30 Uhr)

Der Club will im Spiel bei der Hansa nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag kassierte Rostock die siebte Saisonniederlage gegen den SV Sandhausen. Am vergangenen Sonntag ging Nürnberg leer aus – 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg.