2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Eintracht Braunschweig (Mittwoch, 18:30 Uhr)

Braunschweig will im Spiel beim SSV nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm Regensburg gegen den Hamburger SV die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Zuletzt musste sich Eintracht Braunschweig geschlagen geben, als man gegen SpVgg Greuther Fürth die fünfte Saisonniederlage kassierte.