2. Liga: SV Sandhausen – 1. FC Heidenheim 1846, 3:4 (0:2)

Tim Siersleben besorgte vor 3.471 Zuschauern das 1:0 für den 1. FC Heidenheim 1846. Kurz vor der Pause traf Tim Kleindienst für den Gast (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zum Seitenwechsel ersetzte Cebio Soukou von Sandhausen seinen Teamkameraden Dario Dumic. Mit dem 3:0 durch Christian Kühlwetter schien die Partie bereits in der 48. Minute mit Heidenheim einen sicheren Sieger zu haben. Für das 1:3 des SV Sandhausen zeichnete Merveille Papela verantwortlich (50.). Wenig später kamen Marcel Ritzmaier und Kemal Ademi per Doppelwechsel für Janik Bachmann und David Kinsombi auf Seiten der Gastgeber ins Match (65.). Kevin Sessa schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 4:1 für den 1. FC Heidenheim 1846 in die Höhe. Durchsetzungsstark zeigten sich die Sandhäuser, als Christian Kinsombi (76.) und Alexander Esswein (80.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Frank Schmidt nahm mit der Einwechslung von Stefan Schimmer das Tempo raus, Jan-Niklas Beste verließ den Platz (90.). Die 3:4-Heimniederlage von Sandhausen war Realität, als Schiedsrichter Hempel (Großnaundorf) die Partie letztendlich abpfiff.