Bis 2026: HSV verlängert mit Reis

Er sei "ein Paradebeispiel für den von uns eingeschlagenen Weg, entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und sie in unserem System besser zu machen", begründet HSV-Vorstand Jonas Boldt die Entscheidung. Reis selber fühle sich in Hamburg "heimisch", seine Zeit beim HSV habe ihn "als Sportler und Mensch bereits enorm weitergebracht", so der Spieler.