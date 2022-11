Frankfurt am Main (SID) - Nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 (0:1) ist Verteidiger Phil Neumann vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 für zwei Spiele gesperrt worden. Die Entscheidung des Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Neumann war am Freitag nach einem Handspiel im eigenen Strafraum vom Platz geflogen, den fälligen Elfmeter verschossen die Lilien.