Paderborn bindet Leistungsträger Muslija

Muslija kam bislang in sämtlichen 17 Saisonspielen zum Einsatz, erzielte zwei Tore vom Elfmeterpunkt und hatte großen Anteil an der guten Hinrunde des Tabellensechsten. Er sei "mit seinen außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise" ein "wichtiger Faktor in unserem Mittelfeld", sagte Robin Trost, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung beim SC Paderborn.