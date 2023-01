2. Bundesliga LIVE im TV, Stream, Ticker mit HSV, Kaiserslautern, Darmstadt, Nürnberg & Düsseldorf

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

Dazu kommt es LIVE im Free-TV ab 19.45 Uhr auf SPORT1 zum Verfolgerduell zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Kaiserslautern. Der Sieger bleibt weiter an den Aufstiegsplätzen dran. Der Verlierer könnte etwas an Boden verlieren.

Der Hamburger SV will den Aufstiegsrang festigen

Am Sonntag greift dann auch der Hamburger SV wieder in das Geschehen der zweiten Liga ein. Die Rothosen wollen mit einem Sieg in die Rückrunde starten und so den direkten Aufstiegsrang festigen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)