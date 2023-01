2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Sandhausen, 1:2 (1:2)

Durch ein 2:1 holte sich der SV Sandhausen drei Punkte bei DSC Arminia Bielefeld. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit den Sandhäuser beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Christian Kinsombi brachte den Gast in der 13. Minute nach vorn. Alexander Esswein besorgte vor 18.300 Zuschauern das 2:0 für das Team von Trainer Alois Schwartz. Bevor es in die Pause ging, hatte Andres Andrade noch das 1:2 der Arminia parat (45.). Mit einem Tor Vorsprung für Sandhausen ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der Halbzeitpause änderte Daniel Scherning das Personal und brachte Theo Corbeanu und Ivan Lepinjica mit einem Doppelwechsel für Jomaine Consbruch und Manuel Prietl auf den Platz. Daniel Scherning wollte Bielefeld zu einem Ruck bewegen und so sollten Fabian Klos und Masaya Okugawa eingewechselt für Lukas Klünter und Sebastian Vasiliadis neue Impulse setzen (79.). Obwohl dem SV Sandhausen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es DSC Arminia Bielefeld zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.