2. Liga: SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf trifft am Freitag (18:30 Uhr) auf den SC Paderborn 07. Letzte Woche siegte Paderborn gegen den Karlsruher SC mit 1:0. Damit liegt der SCP mit 26 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am Freitag wies die Fortuna den 1. FC Magdeburg mit 3:2 in die Schranken. Gelingt dem SC Paderborn 07 die Revanche? Im Hinspiel kassierte das Heimteam eine knappe Niederlage gegen Düsseldorf.