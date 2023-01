Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth leiht Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak bis zum Sommer an den türkischen Erstligisten Hatayspor aus. Zudem einigten sich beide Klubs auf eine Kaufoption für den 27-Jährigen, wie der Tabellenzehnte am Freitag bekannt gab. "Wir wünschen Jeremy alles Gute, vor allem, dass er in einen guten Rhythmus kommt und regelmäßig spielen kann", sagte Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. Fürth startet am Samstag bei Holstein Kiel (13.00 Uhr/Sky) in die Rückrunde.