Pyrotechnik: Strafen für Rostock und Düsseldorf

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Zweitligist Hansa Rostock muss wegen des Einsatzes von Pyrotechnik in seinem Fanblock 30.900 Euro Strafe zahlen. Zu diesem Urteil kam das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag, der Verein stimmte bereits zu. Rund um das Spiel bei Eintracht Braunschweig Mitte November seien von den Rostocker Anhängern „mindestens 50 pyrotechnische Gegenstände“ abgebrannt worden, teilte der DFB mit.