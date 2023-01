Sportwetten: Darmstadt und HSV Aufstiegsfavoriten

Darmstadt 98 und der Hamburger SV sind die großen Favoriten auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Dies geht aus den Quoten des Sportwettenanbieters bwin vor dem Rückrundenstart der 2. Liga am Freitag hervor.

Sowohl im Meister-Ranking (beide Quote 3,25) als auch im Aufstiegsranking (beide Quote 1,30) führen die Darmstädter und die Hamburger die Rangliste gefolgt vom 1. FC Heidenheim gleichauf an. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand der 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und der SC Paderborn.