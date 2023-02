2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Hamburger SV (Samstag, 20:30 Uhr)

Der HSV will die Erfolgsserie von drei Siegen beim 1. FC Heidenheim 1846 ausbauen. Am vergangenen Samstag ging Heidenheim leer aus – 0:2 gegen Eintracht Braunschweig. Hamburg siegte im letzten Spiel gegen FC Hansa Rostock mit 2:0 und liegt mit 40 Punkten weit oben in der Tabelle. Der Hamburger SV kam im Hinspiel gegen den 1. FC Heidenheim 1846 zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?