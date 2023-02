2. Liga: 1. FC Nürnberg – SSV Jahn Regensburg, 1:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Enrico Valentini witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für den 1. FC Nürnberg ein (56.). Gleich drei Wechsel nahm der SSV Jahn Regensburg in der 71. Minute vor. Kaan Caliskaner, Sarpreet Singh und Benedikt Gimber verließen das Feld für Blendi Idrizi, Dario Vizinger und Aygün Yildirim. Markus Weinzierl setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Fabian Nürnberger und Jermain Nischalke auf den Platz (73.). Mersad Selimbegovic wollte den SSV zu einem Ruck bewegen und so sollten Lasse Günther und Joshua Mees eingewechselt für Leon Guwara und Minos Gouras neue Impulse setzen (82.). In den 90 Minuten war der Club im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Regensburg und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.