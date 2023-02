2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC Hansa Rostock, 0:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lukas Fröde brachte die Arminia in der 51. Minute ins Hintertreffen. Danilo de Souza setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Theo Corbeanu und Oliver Hüsing auf den Platz (68.). Danilo de Souza wollte Bielefeld zu einem Ruck bewegen und so sollten Christian Gebauer und Marc Rzatkowski eingewechselt für Lukas Klünter und Sebastian Vasiliadis neue Impulse setzen (79.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Rostock und DSC Arminia Bielefeld aus.