2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern, 1:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Dirk Schuster schickte Marlon Ritter aufs Feld. Daniel Hanslik blieb in der Kabine. Dirk Schuster setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Philipp Hercher und Ben Zolinski auf den Platz (59.). St. Pauli kam vor 29.456 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Connor Metcalfe in der 72. Minute gelang. Fabian Hürzeler nahm mit der Einwechslung von David Otto das Tempo raus, Lukas Daschner verließ den Platz (90.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der FC St. Pauli gegen FCK die volle Ausbeute ein.