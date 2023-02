2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Mehr als Platz neun ist für St. Pauli gerade nicht drin. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 42 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Am liebsten teilt die Elf von Fabian Hürzeler die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher fünfmal bewies. Die passable Form des FC St. Pauli belegen acht Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.