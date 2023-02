2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SV Sandhausen, 2:0 (0:0)

Dawid Kownacki musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Daniel Ginczek weiter. Bis Schiedsrichter Welz (Wiesbaden) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der Schlussphase nahm Daniel Thioune noch einen Doppelwechsel vor. Für Felix Klaus und Ao Tanaka kamen Jona Niemiec und Jorrit Hendrix auf das Feld (79.). Die 22.125 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 85. Minute mit Toren. Erst dann brachte Tim Oberdorf Düsseldorf mit 1:0 in Führung. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Rouwen Hennings, der das 2:0 aus Sicht der Gastgeber perfekt machte (88.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Fortuna Düsseldorf gegen Sandhausen die volle Ausbeute ein.