2. Liga: SC Paderborn 07 – Fortuna Düsseldorf, 4:1 (1:0)

Nach nur 26 Minuten verließ Matthias Zimmermann von den Gästen das Feld, Tim Oberdorf kam in die Partie. Marvin Pieringer nutzte die Chance für Paderborn und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Per Elfmeter traf Rouwen Hennings vor 13.000 Zuschauern zum 1:1 für Düsseldorf. Jannis Heuer trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein. Wenig später verwandelte Florent Muslija einen Elfmeter zum 3:1 zugunsten des SC Paderborn 07 (68.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Lukas Kwasniok, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Marco Schuster und Sebastian Klaas kamen für Muslija und Julian Justvan ins Spiel (72.). Daniel Thioune wollte Fortuna Düsseldorf zu einem Ruck bewegen und so sollten Emmanuel Iyoha und Elione Fernandes Neto eingewechselt für Kristoffer Peterson und Jorrit Hendrix neue Impulse setzen (75.). Mit Pieringer und Sirlord Conteh nahm Lukas Kwasniok in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Platte und Robert Leipertz. Leipertz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SCP (81.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Reichel (Stuttgart) siegte Paderborn gegen die Fortuna.